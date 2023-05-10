Беспилотники сдетонировали над частным сектором в Белгородской области

Губернатор Гладков: 2 БПЛА сдетонировали и упали над частным сектором под Белгородом

Два беспилотника сдетонировали над частным жилым сектором в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как рассказал Гладков, БПЛА упали в частном секторе. В результате произошедшего повреждены один автомобиль и два жилых дома, в них выбиты окна и посечены заборы. Пострадавших, по предварительным данным, нет. «Оперативные службы выехали на место», — добавил губернатор.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали приграничные регионы России в среду, 10 мая. Так, в результате атаки в Белгородской области один из снарядов, сброшенный украинским беспилотником, попал на территорию школы в Валуйском городском округе. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, в селе Бирюч были повреждены частный дом и линия электропередачи.