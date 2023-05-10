Дроны ВСУ атаковали приграничные российские регионы

Беспилотники ВСУ атаковали приграничные регионы России

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 10 мая, атаковали приграничные регионы России. Об этом сообщили власти Белгородской, Курской и Воронежской областей.

Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки один из снарядов, сброшенный украинским беспилотником, попал на территорию школы в Валуйском городском округе. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, в селе Бирюч были повреждены частный дом и линия электропередачи.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что рано утром 10 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА под Курском. Пострадавших нет.

В Воронежской области два украинских дрона попытались атаковать военный объект. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, один из дронов отклонился от курса и упал, второй был уничтожен.