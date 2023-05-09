Белгородский губернатор заявил об обстреле ВСУ трех населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ трех населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) трех населенных пунктов.

По его информации, один снаряд попал на территорию школы в селе Казначеевка в Валуйском городском округе, взрывной волной выбиты стекла, пострадавших нет.

Кроме того, в селе Бирюч повреждены частный дом и линия электропередачи. Над городом Валуйки системой противовоздушной обороны (ПВО) была сбита ракета, последствия на земле уточняются.

Оперативные службы и сотрудники администраций продолжают обследование территорий, добавил глава региона.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе Белгородской области система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

В нескольких российских регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей — продолжает действовать режим среднего реагирования. Предполагается, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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