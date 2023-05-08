В Белгородской области сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Валуйском округе

В Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия инцидента на земле уточняют оперативные службы.

Ранее 8 мая Вячеслав Гладков сообщил, что хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стекла.

В нескольких российских регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей — продолжает действовать режим среднего реагирования. Предполагается, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.