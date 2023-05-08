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17:50, 8 мая 2023Россия

Приграничный российский регион в очередной раз попал под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков: хутор Леоновка попал под обстрел со стороны ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об очередной атаке сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет. Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стекла. Еще один снаряд упал на территорию сельскохозяйственного предприятия. В данный момент проводится подомовой обход территории.

Ранее 8 мая стало известно о массированном обстреле города Шебекино со стороны ВСУ. В результате пять человек пострадали, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ, уточнил Гладков.

7 мая под атаку со стороны Украины попало село Муром Шебекинского городского округа, была ранена женщина.

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Алина Гончарова
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