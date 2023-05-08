Возросло число пострадавших при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Губернатор Гладков: пять человек пострадали в результате обстрела Шебекино ВСУ

Пять человек пострадали в результате обстрела города Шебекино Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). О возросшем числе пострадавших сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ, уточнил глава региона. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести. Кроме того, в шести многоквартирных домах выявлены повреждения различной степени. Также пострадали три торговых павильона и 11 автомобилей.

Между тем в поселке Красное, также попавшем под обстрел, пострадавших нет. Повреждены забор и хозпостройка в одном частном домовладении, а также один автомобиль, указал Гладков. Оперативные службы занимаются устранением последствий.

О массированном обстреле Шебекино со стороны ВСУ стало известно ранее 8 мая. Тогда сообщалось о четверых пострадавших.

7 мая под атаку со стороны Украины попало село Муром Шебекинского городского округа. В результате женщина получила серьезное ранение нижних конечностей.