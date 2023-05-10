Украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в российском регионе

Воронежский губернатор Гусев сообщил о попытке беспилотников атаковать военный объект

Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram.

По его словам, в результате мер воздействия один из дронов отклонился от курса и упал, второй летательный аппарат был уничтожен снарядом.

«Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности», — написал Гусев, подчеркнув, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что утром 9 мая возле кладбища в Воронеже нашли фрагмент ракеты. Предварительно, объект летел на высоте около 500 метров, когда был сбит системой противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, утром 10 мая стало известно о взрыве беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Ольховатка Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате оказались повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль.