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10:35, 10 мая 2023Россия

Украинские беспилотники попытались атаковать военный объект в российском регионе

Воронежский губернатор Гусев сообщил о попытке беспилотников атаковать военный объект

Фото: macondofotografcisi / Shutterstock / Fotodom

Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram.

По его словам, в результате мер воздействия один из дронов отклонился от курса и упал, второй летательный аппарат был уничтожен снарядом.

«Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности», — написал Гусев, подчеркнув, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что утром 9 мая возле кладбища в Воронеже нашли фрагмент ракеты. Предварительно, объект летел на высоте около 500 метров, когда был сбит системой противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет.

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Кроме того, утром 10 мая стало известно о взрыве беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Ольховатка Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате оказались повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль.

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Зураб Дарахвелидзе
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