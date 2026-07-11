Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Российские планирующие бомбы наносят наибольший ущерб ВСУ

Российские планирующие авиабомбы наносят наибольший урон армии Украины, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Он заявил, что Россия способна выпускать больше беспилотников, чем Украина, и применяет более широкий арсенал дронов для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, наиболее серьезный ущерб украинским войскам наносят планирующие авиабомбы — обычные боеприпасы, оснащенные крыльями. Он отметил, что такие бомбы сбрасываются с расстояния примерно 50–100 миль по районам, где размещаются украинские военные.

«Их запускают по местам, где укрываются украинские военные, отбивая атаки, и здания буквально стираются в пыль», — отметил Джонсон, указав на дефицит личного состава в редеющих рядах ВСУ.