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09:15, 10 мая 2023Россия

В российском городе нашли фрагмент ракеты

SHOT: в Воронеже возле кладбища «Никольское» 9 мая нашли фрагмент ракеты

Фото: РИА Новости

В Воронеже утром во вторник, 9 мая, нашли фрагмент ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Там уточнили, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила неизвестный летальный объект утром — он летел на высоте около 500 метров. Обломки ракеты нашли в лесу возле кладбища «Никольское».

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Фрагменты обломков отправили на экспертизу. Никто не пострадал. О разрушениях не сообщается.

Ранее в Крыму российская ПВО сбила две баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2». Никто не пострадал, повреждений нет. Власти полуострова призвали доверять только проверенным источникам информации.

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Анастасия Шейкина
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