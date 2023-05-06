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17:13, 6 мая 2023Россия

Российские средства ПВО сбили баллистическую ракету над Крымом

Аксенов заявил, что российские средства ПВО сбили баллистическую ракету над Крымом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Баллистическую ракету, запущенную ракетным комплексом «Гром-2», сбили над Крымом. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Аксенов в своем Telegram.

В своем сообщении он заявил, что ракета была сбита российскими средства ПВО. Помимо этого, глава Крыма рассказал, что повреждений и пострадавших нет. Аксенов также призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.

Позднее советник главы региона Олег Крючков добавил в своем Telegram-канале, что в небе над Крымом сбили две баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2». Он также подтвердил, что повреждений и жертв нет.

Ранее в субботу, 6 мая, система ПВО сработала на севере Крыма. Тогда об этом заявил советник главы региона Олег Крючков. 3 мая российские средства ПВО также сработали на юго-востоке Крыма. В тот момент Аксенов не назвал район, в котором были сбиты летательные аппараты.

В нескольких российских регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей — продолжает действовать режим среднего реагирования. Предполагается, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Варвара Кошечкина
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