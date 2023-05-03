Средства ПВО сработали на юго-востоке Крыма

Сергей Аксенов сообщил о работе сил ПВО России на юго-востоке Крыма

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали на юго-востоке Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов не назвал район, в котором были сбиты летательные аппараты. Он уточнил, что в результате инцидента нет ни разрушений, ни пострадавших.

Советник Аксенова Олег Крючков, в свою очередь, уточнил, что в регионе были уничтожены два ударных беспилотника.

«Доверяйте только официальным источникам информации. Не выкладывайте видео работы ПВО», — обратился Крючков к жителям Крыма.

Ранее сообщалось, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле.

Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.