Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:52, 3 мая 2023Россия

Средства ПВО сработали на юго-востоке Крыма

Сергей Аксенов сообщил о работе сил ПВО России на юго-востоке Крыма

Фото: Telegram-канал Mash

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали на юго-востоке Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов не назвал район, в котором были сбиты летательные аппараты. Он уточнил, что в результате инцидента нет ни разрушений, ни пострадавших.

Советник Аксенова Олег Крючков, в свою очередь, уточнил, что в регионе были уничтожены два ударных беспилотника.

Материалы по теме:
Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги. Что известно о случившемся?
Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги.Что известно о случившемся?
1 мая 2023
Украинские дроны попытались атаковать Кремль. Россия назвала это попыткой покушения на Путина и допустила ответные меры
Украинские дроны попытались атаковать Кремль. Россия назвала это попыткой покушения на Путина и допустила ответные меры
Сегодня

«Доверяйте только официальным источникам информации. Не выкладывайте видео работы ПВО», — обратился Крючков к жителям Крыма.

Ранее сообщалось, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле.

Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о физическом устранении Зеленского
Названы способы вычислить слежку через камеру смартфона
Кейт Буш и Джордж Майкл войдут в Зал славы рок-н-ролла
В МИД отреагировали на сообщения о нападении на посольство в Финляндии
Мошенники отняли у покинувшей страну россиянки квартиру в Москве
Министр обороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке на Кремль
Житель Подмосковья захотел показать трюк и попал в больницу с раной промежности
В приграничном российском регионе беспилотник врезался в водонапорную башню
«Слоновья прогулка» 40 истребителей F-16 попала на фото и видео
ФСБ сообщила о трехлетнем приговоре лидеру ячейки ИГ за призывы к терроризму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.