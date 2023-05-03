Украинские дроны попытались атаковать Кремль. Россия назвала это попыткой покушения на Путина и допустила ответные меры

Украина попыталась с помощью беспилотников нанести удар по Кремлю

Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Об этом в среду, 3 мая, сообщается на сайте главы государства.

Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, заявили в Кремле.

Атаку назвали попыткой покушения на Путина

Россия расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию, заявили в Кремле.

Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей Кремль

Президент России Владимир Путин не пострадал в ходе налета украинских беспилотников. В пресс-службе главы государства уточнили, что инцидент также не повлиял на его график.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президента не было в Кремле в момент атаки. Сейчас он работает в своей резиденции в Ново-Огарево.

Вследствие падения дронов и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, добавили в Кремле.

В Кремле заявили о возможном ответе на атаку

Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным Кремль

Днем 3 мая также появилось видео, снятое, предположительно, в ночь совершения атаки беспилотников. На кадрах видно, как над одним из зданий Кремля поднимается белый дым.

Ролик сняли жители столичного района Якиманка, которые услышали над Кремлем два хлопка, после чего пропала подсветка зданий.

Парад Победы 9 мая состоится, несмотря на атаку

После попытки атаки беспилотников на Кремль планы по проведению 9 мая парада, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не изменились — он состоится, сообщил Песков.

В Москве 3 мая ввели запрет на запуск беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее 3 мая объявил о введении в городе запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов.

«Несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность», — заявил он.

По словам мэра, это необходимо, чтобы дроны не затрудняли работу правоохранительных органов. Исключение администрация столицы сделала для аппаратов, используемых по решениям органов государственной власти.