Песков ответил на вопрос о проведении парада 9 мая после попытки атаки на Кремль

Песков: изменений в планах проведения парада 9 мая после попытки атаки на Кремль нет

После попытки атаки беспилотников на Кремль планы по проведению парада 9 Мая, приуроченного к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не изменились. О том, что парад состоится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Песков также уточнил, что в параде примет участие президент России Владимир Путин.

О том, что украинские беспилотники попытались атаковать Кремль, стало известно в среду, 3 мая. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Путин не пострадал, его в момент попытки атаки в Кремле не было.

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным.

Парад Победы пройдет в Москве 9 Мая, его генеральная репетиция состоится 7 мая. В параде примут участие подразделения из зоны СВО. Пока неизвестно, состоится ли его авиационная часть. Как сообщил Песков, спецслужбы делают все необходимое, чтобы предотвратить возможные провокации Украины в День Победы.