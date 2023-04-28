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13:02, 28 апреля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос об участии подразделений из зоны СВО в параде Победы

Песков заявил, что в параде Победы 9 мая примут участие подразделения бойцов СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, примут участие подразделения бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны. А лучше дождаться самого парада», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также переадресовал в Минобороны вопрос о том, будут ли подразделения из зоны СВО участвовать в парадах в центральных городах российских военных округов.

Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, его генеральная репетиция состоится 7 мая. На параде выступит президент России Владимир Путин.

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Анастасия Шейкина
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