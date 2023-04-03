Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 3 апреля 2023Россия

В Кремле раскрыли подробности о готовящемся параде Победы

В Кремле заявили, что генеральная репетиция к параду Победы состоится 7 мая

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Парад Победы состоится 9 мая на Красной площади, его генеральная репетиция пройдет 7 мая. Такие подробности подготовки сообщили на сайте Кремля.

Кремль начал процедуру аккредитации на парад и его репетицию — она продлится до 12 апреля.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее уточнял, что на параде на Красной площади в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

На параде Победы, посвященной 77-й годовщине победы, в прошлом году выступил президент России Владимир Путин. Глава государства тогда заявил о неизбежности конфликта с Украиной и подчеркнул, что одной из основных причин начала специальной военной операции России стали заявления Киева о возможном приобретении и постановке на боевое дежурство ядерных ракет и изменении ядерного статуса Украины в нарушение Будапештского меморандума 1994 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге
На сына Пашиняна напали
В НАК сделали заявление о взрыве в кафе Петербурга
Участник BTS рассказал о пристрастии к алкоголю на фоне депрессии
В Кремле раскрыли подробности о готовящемся параде Победы
Дрейфующие на льдине российские школьники попали на видео
Маркетплейсам запретят доступ к удаленным картам россиян
Гагарина ответила на подозрения в приеме препарата для похудения
Крис Эванс заявил о неготовности возвращаться к роли Капитана Америки
Популярная азиатская страна отменит все въездные ограничения для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.