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13:49, 22 марта 2023Россия

Шойгу раскрыл подробности об участниках парада Победы в Москве в 2023 году

Шойгу заявил, что в параде Победы в Москве примут участие более 10 тысяч человек

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В параде на Красной площади в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тысяч человек. Подробности мероприятия раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны. Текст его речи опубликовал Telegram-канал ведомства.

По словам Шойгу, 9 мая в параде Победы также примут участие 125 единиц вооружения и военной техники.

«Всего в этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тысяч человек, около 1200 единиц вооружения и военной техники», — добавил глава оборонного ведомства.

Шойгу также сравнил действия российских военнослужащих в рамках спецоперации с подвигами красноармейцев во время Великой Отечественной войны. По его мнению, это говорит «о преемственности поколений, верности нашим героическим традициям и стремлении защитить мирных жителей от неонацистов».

В 2022 году в параде Победы в Москве задействовали 11 тысяч военнослужащих. Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов. Кроме того, по Красной Площади проехала 131 боевая машина. Воздушная часть мероприятия была отменена из-за непогоды.

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Константин Лысяков
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