В Москве начался парад Победы

В Москве на Красной площади начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «Известия».

Парад начался с вынесения российского триколора и Знамени победы под песню «Священная война». Парадом командует главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В мероприятии задействовали 11 тысяч военнослужащих. Пешая колонна сформирована из 33 парадных расчетов. Также по Красной Площади проедет 131 боевая машина.

Особенностью парада 2022 года стало участие парадного расчета участников специальной военной операции в Донбассе. Расчет на боевой технике пройдет в составе механизированной колонны.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что воздушную часть парада Победы отменили из-за непогоды.

В апреле стало известно, что в воздушной части парада могут задействовать неизвестную модификацию истребителя МиГ-31.

Ранее в том же месяце ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщило, что к авиационной части парада могут привлечь воздушный командный пункт Ил-80.

