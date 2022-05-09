Песков заявил, что в Москве отменили воздушную часть парада Победы из-за непогоды

В Москве отменили воздушную часть парада Победы. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, авиация не участвует на параде в Москве из-за непогоды.

Ранее стало известно о начале на Красной площади в Москве военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с вынесения российского триколора и Знамени победы под песню «Священная война».