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В Москве отменили воздушную часть парада Победы

Песков заявил, что в Москве отменили воздушную часть парада Победы из-за непогоды

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве отменили воздушную часть парада Победы. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, авиация не участвует на параде в Москве из-за непогоды.

Ранее стало известно о начале на Красной площади в Москве военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с вынесения российского триколора и Знамени победы под песню «Священная война».

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Варвара Кошечкина
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