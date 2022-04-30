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На параде Победы покажут «космическую» модификацию МиГ-31

На параде Победы покажут «космический» самолет МиГ-31И

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

На параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, покажут «космическую» модификацию высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, сообщает «Российская газета».

Предполагается, что будет показан МиГ-31И «Ишим», созданный на основе противоспутниковой версии МиГ-31Д и предназначенный для вывода на околоземную орбиту высотой 600 километров космических аппаратов массой до 160 килограммов.

Издание, ссылаясь на «Красную звезду», отмечает, что четверка перехватчиков составит группу № 11 авиапарада.

В апреле ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщило, что в авиационной части военного парада на Красной площади задействуют воздушный командный пункт Ил-80, который называют самолетом «Судного дня».

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Иван Потапов
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