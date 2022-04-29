«Самолет Судного дня» пролетит над Красной площадью 9 Мая

Воздушный командный пункт Ил-80 и МиГ-31И пролетят над Красной площадью 9 Мая

В авиационной части военного парада на Красной площади задействуют воздушный командный пункт Ил-80, который называют «Самолетом Судного дня». Также 9 Мая на параде представят истребители Су-57 и новейшие самолеты МиГ-31И. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Авиационная часть военного парада на Красной площади будет представлена 77 самолетами и вертолетами — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны», — отметили в оборонном ведомстве.

Согласно информации на сайте Минобороны России, воздушную часть парада откроет Ми-26, который является самым большим в мире транспортным вертолетом. Также над Москвой пролетят вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52. После вертолетов зрители увидят самолет Ил-80, который призван обеспечить связь и управление войсками в условиях конфликтов любой интенсивности. Самолет будут сопровождать истребители МиГ-29.

Также над столицей пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 вместе с самолетом-заправщиком Ил-78. Дополнят авиационную часть парада истребители Су-35С, Су-57, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и новейшие самолеты МиГ-31И.

«Впервые восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы "Z" в поддержку российских военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине» — сообщили в Минобороны.

Воздушную часть парада закроют самолеты пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант», а также штурмовики Су-25, которые окрасят небо в цвета российского триколора.

В августе 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России началась разработка нового воздушного командного пункта, который заменит Ил-80.