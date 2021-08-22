Мантуров рассказал о разработке нового самолета «Судного дня»

В России началась разработка нового самолета «Судного дня», который заменит Ил-80. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Работы в этом направлении ведутся, — сказал Мантуров, добавив, что их инициатором стало военное ведомство. — Российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения».

Самолеты «Судного дня» используются для эвакуации руководства страны в случае полного уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Наиболее вероятным условием применения такого борта является ядерная война. Самолеты оборудованы техникой, которая позволяет вести управление всеми видами войск и могут дозаправляться в воздухе. Их фюзеляжи не оборудованы иллюминаторами.

Ранее сообщалось о начале строительстве самолета «Судного дня» в Воронеже на базе Ил-96-400М. Воздушно-космические силы получат два таких самолета, а сам проект получил название «Звено-3С». Начинка самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров.