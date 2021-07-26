В России началось создание нового «самолета Судного дня» на случай ядерной войны

В Воронеже началось строительство «самолета Судного дня» — борта для управления войсками на случай ядерной войны на базе нового широкофюзеляжного Ил-96-400М. Об этом РИА Новости рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

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По словам собеседника агентства, российские Воздушно-космические силы получат два таких самолета. В перспективе возможен заказ третьего воздушного пункта управления (ВзКП).

Проект носит название «Звено-3С». Начинка самолета позволит доводить приказы до наземных и подводных пусковых установок в радиусе шести тысяч километров.

Впервые о планах обновить российские ВзКП сообщалось в октябре 2020 года. Тогда собеседник агентства ТАСС утверждал, что новинка значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками.

Хорошо засекреченное старое

Сейчас в Воздушно-космических силах (ВКС) России имеется четыре воздушных командных пункта на базе Ил-80. Изделие «65с», по классификации НАТО Maxdome было разработано еще в конце 1980-х годов. Помимо своей основной функции по управлению всеми видами войск, самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства. Его летные характеристики таковы, что он может функционировать в условиях ядерной войны. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.

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Впрочем, секретность не помешала ворам проникнуть в один из таких самолетов, базирующийся в Таганроге. В декабре 2020 года неизвестные вынесли с Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. «Самолет Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

Чем ответит вероятный противник

В мае 2019 года телеканал CNBC показал изнутри воздушный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) США E-4B Nightwatch, который также называют «самолетом Судного дня» или «самолетом конца света». В строю находятся четыре таких самолета, построенных на базе пассажирского Boeing 747, они приписаны к авиабазе в штате Небраска. Они были приняты на вооружение в 1974 году. Один из четырех E-4B всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут и во время зарубежных поездок президента автоматически становится «бортом номер 1».

Практически одновременно с появлением новости о создании в России нового ВзКП пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опубликовал твит с видео дозаправки E-4B в воздухе. На кадрах, сделанных из кабины пилотов, видно, как командный пункт соединяется с топливозаправщиком Boeing KC-135 Stratotanker и какое-то время самолеты летят с единой скоростью. «Боже, какая для этого нужна сноровка! Экипажи совершили отличный полет», — восхитился Кирби.