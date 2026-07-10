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01:36, 10 июля 2026Мир

В НАТО высказались о подготовке альянса к масштабному конфликту

BI: В НАТО назвали накопление крупных запасов БПЛА неподходящей стратегией альянса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Накопление странами НАТО больших запасов беспилотников может быть неподходящей стратегией для обеспечения готовности альянса к возможному конфликту из-за стремительного развития технологий. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на представителей НАТО и военных чиновников.

Помощник генсека НАТО по вопросам инноваций в оборонной промышленности и вооружений Тарья Яакола заявила, что альянсу нужно отказаться от прежнего подхода к закупкам. Ранее вооружение приобреталось, отправлялось на хранение и ожидало своего применения.

По ее словам, альянсу следует выстраивать новые модели сотрудничества с оборонной промышленностью, закупая небольшие партии дронов для испытаний и подготовки личного состава. При этом важно сохранять возможность быстро наращивать выпуск более современных систем по мере необходимости.

Наиболее вероятным сценарием в конфликте России и Украины является позиционное противостояние в следующие полгода. Об этом ранее заявил высокопоставленный чиновник НАТО. По его словам, первоначальные планы России относительно территорий «остаются в силе».

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости усилить поддержку Украины для того, чтобы «гарантировать ее победу» в конфликте с Россией.

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