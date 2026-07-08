Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:52, 8 июля 2026Мир

В НАТО раскрыли ожидания от конфликта на Украине в следующие полгода

В НАТО заявили, что ждут позиционного конфликта России и Украины в следующие полгода
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Наиболее вероятным сценарием в конфликте России и Украины является позиционное противостояние в следующие полгода. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает «Интефакс-Украина».

По словам источника, Североатлантический альянс продолжит поддерживать усилия по переговорам и достижению мира на Украине. При этом он отметил, что первоначальные планы России относительно территорий «остаются в силе».

Неназванный дипломат подчеркнул, что Россия настаивает на нейтралитете Украины и устранении первопричин конфликта.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости усилить поддержку Украины для того, чтобы «гарантировать ее победу» в конфликте с Россией. Она также напомнила о важности пятой статьи договора НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО обратился к России

    ФСБ разоблачила двух россиян за сбор данных о частях Минобороны в зоне СВО

    Кровавая бойня со стрельбой на улице российского города попала на видео

    В США выступили с заявлением об отношениях с Россией

    В НАТО раскрыли место Украины в приоритетах альянса

    Вучич развеял надежды кандидатов на вступление в ЕС на «чудо»

    Соучастница расправы футболиста над женщиной отказалась сотрудничать со следствием

    В НАТО раскрыли ожидания от конфликта на Украине в следующие полгода

    Российские предприятия в 1000 километров от границы получили повреждения после атаки ВСУ

    Верховный суд России закрыл лазейку для писавших в протоколе чушь водителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok