В НАТО раскрыли ожидания от конфликта на Украине в следующие полгода

В НАТО заявили, что ждут позиционного конфликта России и Украины в следующие полгода

Наиболее вероятным сценарием в конфликте России и Украины является позиционное противостояние в следующие полгода. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает «Интефакс-Украина».

По словам источника, Североатлантический альянс продолжит поддерживать усилия по переговорам и достижению мира на Украине. При этом он отметил, что первоначальные планы России относительно территорий «остаются в силе».

Неназванный дипломат подчеркнул, что Россия настаивает на нейтралитете Украины и устранении первопричин конфликта.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости усилить поддержку Украины для того, чтобы «гарантировать ее победу» в конфликте с Россией. Она также напомнила о важности пятой статьи договора НАТО.