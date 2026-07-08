Премьер Дании призвала обеспечить «победу Украины»

Премьер Дании Фредериксен призвала усилить поддержку Украины ради ее победы в конфликте

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости усилить поддержку Украины для того, чтобы «гарантировать ее победу» в конфликте с Россией. Ее слова передает Clash Report.

«Нам нужно еще больше помогать Украине, оказывать большее давление на Россию и гарантировать, что единственным правильным победителем в этой войне, конечно, будет Украина», — сказала политик.

Фредериксен также напомнила о важности пятой статьи договора НАТО, которая предусматривает совместную реакцию стран блока в случае нападения на одного из участников. «Если что-то случится с одним из нас, то все должны встать друг за друга», — подчеркнула она.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем обращении к России на полях саммита в Анкаре заявил, что альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории. «Этот альянс будет защищать каждый дюйм нашей территории. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии и нашу территорию», — сказал генсек.