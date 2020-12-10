Украденное из «самолета Судного дня» оборудование оказалось старым

Оборудование, которое неизвестные украли из грузового отсека самолета Ил-80 (воздушного командного пункта, который называют «самолетом Судного дня»), было старым, его должны были заменить. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его информации, речи о краже техники последних лет не идет. Оказалось, что исчезнувшее оборудование отслужило свой срок. Другой источник отметил, что со стороны эксплуатанта самолета продолжается разбор случившегося.

Известно также, что «самолет Судного дня» списывать не планируют, он продолжит функционировать.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на кражу оборудования из грузового отсека самолета Ил-80. По словам Пескова, должны быть сделаны выводы и приняты меры, исключающие повторение подобных инцидентов.

Информация о краже на аэродроме появилась 7 декабря. Неизвестные вынесли с Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. «Самолет Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.