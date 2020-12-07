На российском аэродроме обокрали самолет «судного дня»

На аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали самолет Ил-80, известный как самолет «судного дня», или «воздушный командный пункт». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Злоумышленники вынесли с самолета более 30 установленных на борту радиостанций.

С заявлением о пропаже в пятницу, 4 декабря, в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева». Он рассказал, что утром при осмотре самолета сотрудники обнаружили следы вскрытия грузового люка.

По данным источника канала, воздушное судно доставили в Таганрог для плановых работ по модернизации. На момент приемки самолета все бортовые приборы были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило.

На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.