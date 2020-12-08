В ограблении самолета «судного дня» заподозрили сотрудников аэропорта

Работников аэродрома «Таганрог-Южный» подозревают в ограблении самолета Ил-80, известного как самолет «судного дня», или «воздушный командный пункт», пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники.

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов Ростовской области полагают, что украсть установленные на борту судна радиостанции могли сотрудники «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева», на территории которого находится упомянутый аэродром.

Отмечается, что после инцидента был проведен допрос 12 человек, среди которых были глава отдела технической эксплуатации, инженеры и авиационные техники, а также сотрудник ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России».

7 декабря сообщалось, что неизвестные обокрали находившийся на аэродроме «Таганрог-Южный» Ил-80. Отмечалось, что злоумышленники похитили 30 радиостанций. Начальник ТАНТК обратился в полицию 4 декабря, по его словам, следы вскрытия грузового люка были обнаружены утром при осмотре.

Самолет «судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на борту, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.