Контрразведку призвали поискать обокравших российский самолет «судного дня»

Военная контрразведка должна подключиться к поиску воров, обокравших на аэродроме Таганрог-Южный борт Ил-80, известный как самолет «судного дня» или «воздушный командный пункт». Об этом заявил «Комсомольской правде» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он назвал инцидент «очень странным» и призвал спецслужбы разобраться и выяснить, почему самолет остался без должной охраны, куда и зачем преступники вынесли секретное оборудование.

Издание указывает, что Таганрог-Южный только в этом году потратил на охрану аэродрома более 24 миллионов рублей и делает заключение, что воры сумели взломать систему безопасности.

О краже стало известно 7 декабря: по предварительным данным, злоумышленники вынесли с самолета более 30 установленных на борту радиостанций.

С заявлением о пропаже в пятницу, 4 декабря, в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева. Он рассказал, что утром при осмотре самолета сотрудники обнаружили следы вскрытия грузового люка.

Воздушное судно доставили в Таганрог для плановых работ по модернизации. На момент приемки самолета все бортовые приборы были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.