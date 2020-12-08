Раскрыты траты на охрану обворованного российского самолета «судного дня»

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева (Ростовская область) потратил на охрану аэродрома, где обворовали российский Ил-80, известный как самолет «судного дня», 24,1 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном портале госзакупок.

Согласно раскрытой информации, в апреле 2020 года компания заказала охрану аэродрома у единственного поставщика ФГУП «УВО Минтранса России» — он определен на основании постановления правительства России №42 от 1 февраля 2011 года.

Договор был заключен на год — с 1 апреля 2020-го по 31 марта 2021 года. Отмечается, что исполнитель должен был обеспечить на аэродроме восемь круглосуточных постов охраны. Оплата за услугу осуществлялась путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет.

О краже на аэродроме стало известно 7 декабря. Неизвестные вынесли с Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. Начальник ТАНТК обратился в полицию 4 декабря, по его словам, следы вскрытия грузового люка были обнаружены утром при осмотре.

Самолет «судного дня» находился в Таганроге для плановых работе по модернизации. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.