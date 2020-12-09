После кражи на российском самолете «судного дня» возбудили уголовное дело

В Ростовской области возбудили уголовное после кражи деталей с российского самолета Ил-80, известного как самолет «судного дня» или «воздушный командный пункт». Об этом сообщает ТАСС.

Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в хищении установленных на борту судна радиостанций заподозрили сотрудников аэропорта, на территории которого находился самолет. После инцидента были допрошены 12 человек, в том числе глава отдела технической эксплуатации, инженеры и авиационные техники, а также сотрудник ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России».

О краже сообщалось 7 декабря. Неизвестные пробрались на самолет, находившийся на аэродроме Таганрог-Южный, и вынесли с него 30 радиостанций. Начальник «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева» обратился в полицию.

Самолет «судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на борту, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.