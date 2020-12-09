Россия
 
Последние новости
ФСБ задержала россиянина с обрезом за подготовку атаки на школу в Туле
Перечислены грозящие закрытием российскому хоспису для детей нарушения
Гейджи отказал Нурмагомедову в новой защите чемпионского титула
Названа настоящая высота Эвереста
Российская модель снялась в рекламе Dolce & Gabbana
Средний чек однокомнатной квартиры в Москве беспрецедентно вырос
Сорванную ФСБ попытку вооруженного прорыва с Украины устроили ради заложника
Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года
Песков опроверг информацию о двух одинаковых кабинетах Путина
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков отреагировал на кражу оборудования с самолета «Судного дня»

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на кражу оборудования из грузового отсека самолета Ил-80 (воздушного командного пункта, который называют самолетом «судного дня»). Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 декабря.

По словам Пескова, должны быть сделаны выводы и приняты меры, исключающие повторение подобных инцидентов. «Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование», — сказал он.

Песков затруднился ответить на вопрос, имеет ли отношение ФСО России к охране таких бортов.

7 декабря стало известно, что неизвестные обокрали находившийся на аэродроме «Таганрог-Южный» Ил-80. Злоумышленники похитили 30 радиостанций. Самолет находился в Таганроге для плановых работ по модернизации.

По факту произошедшего открыто уголовное производство. Сумма ущерба превышает один миллион рублей.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Установленная на борту аппаратура позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
После кражи на российском самолете «судного дня» возбудили уголовное дело
В ограблении самолета «судного дня» заподозрили сотрудников аэропорта
Раскрыты траты на охрану обворованного российского самолета «судного дня»