Россия построит самолет «судного дня»

Россия на базе Ил-96-400М построит новый самолет «судного дня», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в самолетостроительной отрасли.

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«Запланирована замена [Ил-80] на самолет Ил-96-400М. Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками», — заявил собеседник.

В мае 2019 года телеканал CNBC показал изнутри воздушный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) США E-4B Nightwatch, который нередко называют самолетом «судного дня» или «конца света».

Самолеты «судного дня» предназначены для управления войсками в случае уничтожения наземных командных пунктов в результате ядерного удара. В настоящее время, согласно открытым источникам, Россия имеет четыре Ил-80, созданных на базе Ил-86. США располагают четырьмя E-4B Nightwatch.