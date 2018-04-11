США подняли в воздух самолет «Судного дня»

ВВС США подняли в воздух один из воздушных командных пунктов Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет Судного дня», сообщил в Twitter канал CivMilAir, специализирующийся на отслеживании перемещений самолетов.

Согласно данным трекинга, Boeing E-4B Nightwatch стартовал с базы ВВС США Райт-Паттерсон, расположенной в пригороде Дейтона, пролетел мимо Индианаполиса. К моменту написания заметки самолет направляется в сторону города Спрингфилд в штате Иллинойс.

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Boeing E-4B Nightwatch в случае масштабного конфликта либо чрезвычайной ситуации становятся воздушными командными пунктами для высшего руководства США, если наземные системы управления окажутся уничтоженными. В эти самолеты в случае тревоги допускаются президент страны, министр обороны, а также члены Объединенного комитета начальников штабов. В мирное время на них перемещаются первые лица государства. США располагают 10 такими самолетами, из которых четыре постоянно готовы к взлету. В июне 2017 года два Boeing E-4B Nightwatch пострадали от торнадо.

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