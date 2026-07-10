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02:01, 10 июля 2026Наука и техника

Описан риск поломки смартфона от воды

Специалист Кузьменко: Соленая вода или капли дождя могут вывести смартфон из строя
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Love Solutions / Shutterstock / Fotodom

Повреждения смартфоны от воды обычно не покрываются гарантией производителя. Об этом руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал в разговоре с изданием Life.

Кузьменко напомнил, что многие смартфоны сертифицированы от повреждения при контакте с водой — некоторые аппараты даже можно погружать на глубину. Однако фактически устройства могут выйти из строя даже при попадании под легкий дождь, и эта поломка не будет покрываться гарантией.

Сергей Кузьменко объяснил, что для получения сертификации гаджеты проходят лабораторные испытания в идеальной пресной воде. «Реальный дождь, соленая морская вода или падение с высоты — это уже совсем другая история, которая может нарушить герметичность даже у дорогого флагмана», — описал риск контакта с жидкостью специалист.

В материале говорится, что вода не должна попасть под корпус устройства, если у него есть защита. «Но при длительном ливне лучше перестраховаться — использовать герметичный чехол или хотя бы обычный пакет с зип-замком», — объяснил Кузьменко. Также он предупредил, что промокшую технику нельзя класть в рис или сушить феном.

Ранее физик Николай Зенченко предостерег россиян от хранения разряженных батареек рядом с металлом. По словам специалиста, это чревато протечкой электролита и коротким замыканием.

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