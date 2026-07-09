Россиянам не разрешили хранить разряженные батарейки с металлом

Физик Зенченко заявил, что разряженные батарейки нельзя хранить с металлом

Разряженные батарейки при неправильном хранении могут протечь, спровоцировать коррозию, испортить технику, а иногда даже стать причиной короткого замыкания или пожара. Об этом заявил RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

«Внутри батарейки продолжаются химические процессы, пусть и гораздо менее интенсивные, чем во время работы. Со временем корпус стареет, уплотнения теряют герметичность, а внутренние компоненты могут разрушаться», — рассказал специалист. При этом особенно быстро разрушение происходит при нагреве, высокой влажности, длительном хранении или после глубокого разряда.

Самой частой проблемой эксперт назвал протечку электролита, которая выглядит как влажные следы или белесый налет. Трогать его руками ни в коем случае нельзя, так как можно повредить кожу или слизистые вплоть до химического ожога.

Еще один риск — короткое замыкание. Если батарейки хранятся россыпью вместе с монетами, скрепками, ключами или другими металлическими предметами, их контакты могут замкнуться. Особенно опасны литиевые элементы, батарейки-таблетки и батарейки типа «Крона» 9 В, подчеркнул специалист. Он пояснил, что при коротком замыкании элемент может нагреться, повредить соседние предметы, а иногда и привести к возгоранию.

Разные батарейки опасны по-разному, указал физик. Так, батарейки-таблетки несут угрозу для маленьких детей, которые могут их проглотить, а литиевые долго сохраняют остаточный заряд, поэтому их нельзя прокалывать, бросать в огонь, разбирать, нагревать или пытаться заряжать.

Эксперт посоветовал хранить батарейки в прохладном сухом месте, не используя для этого металлические коробки и не смешивая их с другими предметами. Он посоветовал класть батарейки в пакет или пластиковый контейнер, а также изолировать их кусочком скотча. Зенченко порекомендовал чаще сдавать их в переработку по мере накопления.

Ранее россиянам назвали главную опасность хранения разряженных батареек в устройствах.