Россиянам назвали главную опасность хранения разряженных батареек в устройствах

Физик Юрасов: Старые батарейки вредят устройству, даже если оно долго не используется

Разряженные батарейки вредят пультам дистанционного управления, настенным часам, фонарям, детскими игрушками и другой технике, которая может месяцами лежать без дела, рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Эксперт объяснил, что причиной порчи становится не разряд батарейки как таковой, а химические процессы, которые продолжаются внутри элемента питания после окончания его нормального срока службы. Он объяснил, что по мере разряда химическая система батарейки теряет стабильность. Внутри корпуса постепенно накапливаются продукты химических реакций, увеличивается внутреннее давление, а металлические элементы начинают подвергаться коррозии, указал физик.

«Наиболее часто можно заметить белый, голубоватый или зеленоватый налет возле контактов батарейного отсека. Некоторые воспринимают его как обычную грязь, однако на самом деле это продукты химических реакций и коррозии. Такие вещества способны разрушать металлические контакты, ухудшать проводимость и постепенно повреждать токоведущие элементы устройства», — рассказал Юрасов.

Эксперт уточнил, что процесс развивается даже тогда, когда прибор выключен, потому что после разряда батарейки химические реакции внутри нее не прекращаются полностью. Он предупредил, что со временем это может привести к нарушению герметичности корпуса и выходу электролита наружу, особенно если элемент питания долго остается в батарейном отсеке. Иногда устройство может перестать работать даже после установки новых батареек, добавил собеседник «Ленты.ру».

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