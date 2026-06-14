Физик рассказал о правилах поведения при виде шаровой молнии

Физик Бычков: Шаровая молния может попасть в дом через дымоход

Дымоход на даче или в деревне следует закрывать, так как иначе в дом через печную трубу может попасть шаровая молния. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков в беседе с РИА Новости.

«Шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции, влетает в комнату, крутится, пока не уйдет с потоком воздуха или не погаснет», — пояснил физик. Он также рассказал, как следует вести себя при виде шаровой молнии: не стоит пытаться ее ловить или снимать на камеру. Нужно просто подождать, пока она не погаснет.

По словам Бычкова, обычно это занимает около 20 секунд. При этом заряд такой молнии очень высок, и при несоблюдении мер безопасности встреча с ней может закончиться летальным исходом.

Ранее сообщалось, что вероятность встретить шаровую молнию в Московском регионе очень мала.