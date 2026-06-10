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20:42, 10 июня 2026Экономика

Оценена вероятность встретить шаровую молнию в Москве

Инженер Уйманов: Вероятность встретить шаровую молнию в Москве очень мала
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Шаровые молнии существуют, однако являются очень редким природным феноменом. Вероятность встретить их в Московском регионе крайне мала, отметил рассказал инженер-конструктор Сергей Уйманов в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, еще реже можно наткнуться на шаровую молнию в Москве. «Видимо, условия для возникновения шаровой молнии складываются здесь (в столице) нечасто. Впрочем, какие именно условия необходимы, наука до конца до сих пор не знает», — отметил он.

Уйманов добавил, что сам стал свидетелем этого феномена, когда во время грозы катался на велосипеде с компанией. «Вдоль линии электропередачи мы увидели светящийся шар размером чуть меньше футбольного мяча. Он был голубоватым, переливался разными оттенками и слегка шипел. По всей видимости, вокруг происходила интенсивная ионизация воздуха. Именно поэтому возникали условия для прохождения электрического тока», — объяснил инженер.

Ранее научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Бычков заявил, что 12-13 июня в России пройдет волна шаровых молний.

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