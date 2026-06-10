В России спрогнозировали волну шаровых молний

Физик Бычков: Волна шаровых молний придется на 12-13 июня

В праздничные выходные россияне с наибольшей вероятностью смогут наблюдать шаровые молнии. Об этом в эфире Национальной службы новостей рассказал научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков.

Волна шаровых молний, по прогнозам физика, выпадет на пятницу и субботу, 12-13 июня. Частота появления шаровых молний напрямую связана с грозовой активностью — чем больше гроз, тем чаще возникает шаровая молния. В выходные прогнозируется немало гроз.

Как правило, шаровые молнии образуются в северной части Европы. При этом на территории европейкой части России они чаще появляются в июне, июле и августе после двух часов дня. Зачастую такое явление возникает, когда молния бьет в линии электропередачи, в устройствах, где замыкаются контакты на батареях (к примеру, подводных лодках, либо в местах, где есть высоковольтные и высокотоковые устройства). Таким образом, причиной возникновения шаровой молнии не всегда становится молниевая активность, но и антропогенная деятельность, подчеркнул Бычков.

Ранее россиянам рассказали, как не допустить встречи с шаровой молнией. Чтобы обезопасить себя, перед грозой следует закрывать форточки, двери и любые щели.