Россиян научили защищаться от шаровых молний

Ученый Бычков: Чтобы спастись от шаровых молний, закрывайте форточки перед грозой

Чтобы обезопасить себя и свой дом от шаровых молний, следует соблюдать одно простое правило. Защищаться от них россиян научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков в разговоре с НСН.

Ученый отметил, что шаровые молнии имеют форму пузыря с горячим газом внутри и при сжатии без труда просачиваются сквозь мелкие щели и притягиваются к домам, где много металлических предметов — телевизоров, ламп и включенных электроприборов. Он добавил, что затем она «может уйти в розетку», поскольку розетка ее притягивает.

Чтобы шаровая молния не проникла в жилище, Бычков настоятельно порекомендовал закрывать форточки, двери и любые щели перед грозой. «Именно сквозняки ее больше всего и захватывают. У шаровых молний время жизни 20-30 секунд, скорость от одного до пяти метров в секунду. Если недалеко ударила линейная молния в дом, то в течение 30 секунд может образоваться эта штуковина. А дальше она может погибнуть, погаснуть или взорваться», — заключил специалист.

Ранее в этот же день сообщалось, что жители Калининградской области и пригорода Омска видели шаровые молнии.