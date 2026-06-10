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10:44, 10 июня 2026Экономика

Жители российского региона рассказали о встрече с шаровой молнией

О шаровых молниях рассказали жители Калининградской области и пригорода Омска
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Joe Thomissen / Wikimedia

Жители российских регионов рассказали, что стали очевидцами шаровых молний. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О редких явлениях заявили жители города Пионерский Калининградской области, а также обитатели садового некоммерческого товарищества (СНТ) в пригороде Омска. В первом случае очевидцам удалось заснять шаровую молнию, которая двигалась по странной траектории вверх, а позже растворилась в небе. Во втором случае шаровая молния попала в здание изолятора и даже стала причиной небольшого пожара, из-за которого часть района осталась на время без света.

Специалисты Гидрометцентра заявили при этом, что за шаровыми молниями не ведется наблюдений и не проводятся климатические исследования.

Ранее сообщалось, что шаровую молнию заметили в подмосковных Мытищах. Очевидцы отметили, что объект не похож на самолет.

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