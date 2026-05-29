Шаровую молнию сняли на видео в Подмосковье

В Подмосковье сняли на видео шаровую молнию

В подмосковных Мытищах заметили шаровую молнию. Редкое явление сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Молнию увидели в ночь на пятницу, 29 мая. Кадры сняты из окна одного из многоэтажных домов. Местные жители заметили, как во время грозы в их сторону медленно двигается светящийся шар, меняющий цвет. Очевидцы отметили, что объект не похож на самолет.

Ранее заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин рассказал, как нужно вести себя при столкновении с шаровой молнией. Он посоветовал найти укрытие и как можно быстрее избавиться от смартфона.