Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты

Уролог Сантос призвал мужчин употреблять арбузы ради здоровья простаты

Уролог Гильермо Конде Сантос заявил, что если мужчины будут придерживаться пяти простых привычек, то их простата останется здоровой на протяжении долгих лет. Об этом пишет издание El Tiempo.

Во-первых, Сантос призвал регулярно включать в рацион продукты, в составе которых содержится большое количество такого антиоксиданта, как ликопин, оказывающего защитное действие на предстательную железу. В их число врач включил помидоры, арбуз и папайю. При этом от употребления острых и сильно приправленных блюд, кофеина и алкогольных напитков доктор посоветовал отказаться.

Во-вторых, врач порекомендовал регулярно посещать уролога. По его словам, мужчинам старше 50 лет особенно необходимо ежегодное обследование простаты, поскольку они находятся в группе риска. В-третьих, для профилактики рака простаты в зрелом возрасте нужно эякулировать как минимум два раза в неделю. В-четвертых, важна физическая активность — минимум 45 минут в день. В заключение Сантос предложил увеличить потребление воды, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации.

