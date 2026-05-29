Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Уролог Гильермо Конде Сантос заявил, что если мужчины будут придерживаться пяти простых привычек, то их простата останется здоровой на протяжении долгих лет. Об этом пишет издание El Tiempo.

Во-первых, Сантос призвал регулярно включать в рацион продукты, в составе которых содержится большое количество такого антиоксиданта, как ликопин, оказывающего защитное действие на предстательную железу. В их число врач включил помидоры, арбуз и папайю. При этом от употребления острых и сильно приправленных блюд, кофеина и алкогольных напитков доктор посоветовал отказаться.

Во-вторых, врач порекомендовал регулярно посещать уролога. По его словам, мужчинам старше 50 лет особенно необходимо ежегодное обследование простаты, поскольку они находятся в группе риска. В-третьих, для профилактики рака простаты в зрелом возрасте нужно эякулировать как минимум два раза в неделю. В-четвертых, важна физическая активность — минимум 45 минут в день. В заключение Сантос предложил увеличить потребление воды, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации.

Ранее уролог Тимур Бицоев объяснил, почему возникает жжение в промежности. Людей с этим симптомом он призвал проверить органы мочеполовой системы.

