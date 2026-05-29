Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:27, 29 мая 2026Силовые структуры

Завкафедрой уголовного права российского вуза отдал аферистам более 15 миллионов рублей

В Воронеже завкафедрой отдал мошенникам более 15 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aquarius Studio / Shutterstock / Fotodom

В Воронеже заведующий кафедрой отдал мошенникам более 15 млн рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 66-летний завкафедрой уголовного и гражданского права обратился в правоохранительные органы. Он сообщил, что 18 мая ему предложили вступить в домовой чат управляющей компании. Отправив председателю полученный по смс код, он якобы потерял доступ к личному кабинету на Госуслугах. После этого с ним связались лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они запугали его финансированием недружественного государства и заставили спасать деньги.

Вместе с дочерью он перевел через терминалы около 11,5 миллион рублей, маскируя операции под приобретение мебели. Затем он продал свою машину за 3,5 миллиона рублей, а деньги перевел мошенникам в криптовалюту. После чего заложил в ломбард украшения на сумму 2,5 миллиона рублей. Афера вскрылась, когда у него попросили паспорт для оформления кредита.

Общий ущерб составил 15,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что выдававший себя за чиновника россиянин провернул аферу на десятки миллионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» российских Су-35

    Лукашенко анонсировал заявление Путина по Армении

    В России отреагировали на обвинения Европы из-за инцидента с беспилотником в Румынии

    Моуринью подписал контракт с «Реалом»

    Обвинявшийся в насилии над женами Башаров получил пощечину от новой девушки

    Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты

    Завкафедрой уголовного права российского вуза отдал аферистам более 15 миллионов рублей

    Смолов поставил крупную сумму на «сухарь» Сафонова в финале ЛЧ

    В Ереване заметили иранскую копию российской «Касты»

    Фанатские футболки стали новым трендом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok