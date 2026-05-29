Завкафедрой уголовного права российского вуза отдал аферистам более 15 миллионов рублей

В Воронеже завкафедрой отдал мошенникам более 15 млн рублей

В Воронеже заведующий кафедрой отдал мошенникам более 15 млн рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 66-летний завкафедрой уголовного и гражданского права обратился в правоохранительные органы. Он сообщил, что 18 мая ему предложили вступить в домовой чат управляющей компании. Отправив председателю полученный по смс код, он якобы потерял доступ к личному кабинету на Госуслугах. После этого с ним связались лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они запугали его финансированием недружественного государства и заставили спасать деньги.

Вместе с дочерью он перевел через терминалы около 11,5 миллион рублей, маскируя операции под приобретение мебели. Затем он продал свою машину за 3,5 миллиона рублей, а деньги перевел мошенникам в криптовалюту. После чего заложил в ломбард украшения на сумму 2,5 миллиона рублей. Афера вскрылась, когда у него попросили паспорт для оформления кредита.

Общий ущерб составил 15,6 миллиона рублей.

