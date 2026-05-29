Выдававший себя за чиновника россиянин провернул аферу на десятки миллионов

В Сочи суд приговорил выдавшего себя за чиновника мужчину за аферы

В Сочи суд приговорил к шести годам колонии общего режима Андрея Миргородского, который выдавал себя за чиновника и при помощи этого проворачивал аферы на десятки миллионов. Об этом Ленте.ру рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ. Приговор был обжалован в Краснодарский краевой суд, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.

По версии следствия, подсудимый представлялся действующим сотрудником администрации города-курорта Сочи и сообщал людям, что может помочь приобрести в собственность муниципальные земельные участки по стоимости значительно ниже рыночной.

Введенные в заблуждение потерпевшие, надеясь выгодно инвестировать средства, передавали Миргородскому от трех до 13 миллионов рублей. Для убедительности он демонстрировал поддельные документы, однако в реальности никаких участков жертвы не получили. Общий ущерб пяти потерпевшим превысил 30 миллионов рублей.

