Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:43, 28 мая 2026Силовые структуры

Две россиянки с сайта знакомств разорили бизнесмена

В Смоленске пройдет суд над 2 женщинами за обман бизнесмена на сайте знакомств
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Смоленске перед судом предстанут две жительницы Саратовской области за обман 56-летнего бизнесмена на сайте знакомств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщины проходят обвиняемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). На их имущество стоимостью около 9 миллионов рублей наложен арест. Обе обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, в 2021 году они создали на сайте знакомств фальшивый профиль «Юлия» с чужими фотографиями и начали переписку с бизнесменом. Втеревшись в доверие, аферистки манипулировали мужчиной, выдумывая истории о тяжелом материальном положении и семейных трагедиях. Жертва безвозмездно переводила им деньги.

Затем мошенницы предложили поучаствовать в проекте по скупке и перепродаже земельных участков на Ставрополье. Для конспирации они разработали сложную схему: придумали мнимых юристов, чиновников и проверяющих, общаясь с потерпевшим по телефону и меняя голоса. Когда сделки начали срываться, разыграли «внезапную тяжелую болезнь» Юлии, потребовав деньги на дорогостоящую операцию.

За четыре года бизнесмен перевел мошенницам более 43 миллионов рублей, значительную часть которых взял в долг у знакомых. Похищенные средства фигурантки тратили на недвижимость, зарубежные поездки и онлайн-казино.

Ранее в Сочи полиция задержала 25-летнего местного жителя, отправлявшего эротические кружочки в Telegram.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского объяснили слова об отъезде посольства США из Киева

    Российского школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге

    Токаев раскрыл свою роль в создании документа о союзничестве Казахстана и России

    Токаев поблагодарил Путина за статью

    Пользователей Windows на полгода оставили без обновлений

    Gucci станет спонсором одной из команд «Формулы-1»

    С бывшего вице-мэра российского города взыскали сотни миллионов рублей

    Раскрыта цена самого дорогого загородного дома в Москве

    Названы возможные места запуска повредивших суд в столице региона России дронов

    Приговор родившей в СИЗО блогерше Битмаме признали законным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok