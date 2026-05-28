Две россиянки с сайта знакомств разорили бизнесмена

В Смоленске пройдет суд над 2 женщинами за обман бизнесмена на сайте знакомств

В Смоленске перед судом предстанут две жительницы Саратовской области за обман 56-летнего бизнесмена на сайте знакомств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщины проходят обвиняемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). На их имущество стоимостью около 9 миллионов рублей наложен арест. Обе обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, в 2021 году они создали на сайте знакомств фальшивый профиль «Юлия» с чужими фотографиями и начали переписку с бизнесменом. Втеревшись в доверие, аферистки манипулировали мужчиной, выдумывая истории о тяжелом материальном положении и семейных трагедиях. Жертва безвозмездно переводила им деньги.

Затем мошенницы предложили поучаствовать в проекте по скупке и перепродаже земельных участков на Ставрополье. Для конспирации они разработали сложную схему: придумали мнимых юристов, чиновников и проверяющих, общаясь с потерпевшим по телефону и меняя голоса. Когда сделки начали срываться, разыграли «внезапную тяжелую болезнь» Юлии, потребовав деньги на дорогостоящую операцию.

За четыре года бизнесмен перевел мошенницам более 43 миллионов рублей, значительную часть которых взял в долг у знакомых. Похищенные средства фигурантки тратили на недвижимость, зарубежные поездки и онлайн-казино.

Ранее в Сочи полиция задержала 25-летнего местного жителя, отправлявшего эротические кружочки в Telegram.