Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:50, 23 апреля 2026

Эротические кружочки подвели россиянина под статью

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Сочи полиция задержала 25-летнего местного жителя, отправлявшего эротические кружочки в Telegram. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Его доставили в Йошкар-Олу для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ноябре 2025 года задержанный на сайте знакомств начал переписываться с юной жительницей Марий Эл. Позднее молодые люди перешли в Telegram, где фигурант стал записывать и отправлять ей короткие видеосообщения порнографического содержания со своим участием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok