Эротические кружочки подвели россиянина под статью

В Сочи полиция задержала мужчину, отправлявшего эротические кружочки в Telegram

В Сочи полиция задержала 25-летнего местного жителя, отправлявшего эротические кружочки в Telegram. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Его доставили в Йошкар-Олу для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ноябре 2025 года задержанный на сайте знакомств начал переписываться с юной жительницей Марий Эл. Позднее молодые люди перешли в Telegram, где фигурант стал записывать и отправлять ей короткие видеосообщения порнографического содержания со своим участием.

Ранее в Москве 31-летний IT-специалист тайно следил за тещей и разрушил семью.