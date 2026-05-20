Борис Джонсон обрушился на Стармера из-за решения по санкциям против России

Борис Джонсон назвал решение Стармера по санкциям против РФ предательством Киева

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал решение правительства Кира Стармера об ослаблении санкций против России, назвав его предательством Киева. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Боюсь, что сегодня в Кремле будут смеяться над некомпетентностью и глупостью правительства Стармера. Это предательство Украины — и оно никак не поможет британским потребителям», — написал он.

Ранее Великобритания пошла на послабления в отношении санкций против России, разрешив импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах. Лицензия вступит в силу с 20 мая 2026 года и подлежит периодическому пересмотру.

До этого подобное решение также приняли и в США. Американское Министерство финансов объявило о возобновлении лицензии на продажу, доставку и разгрузку сырой нефти и продуктов переработки из России.