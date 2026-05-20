Фон дер Ляйен отреагировала на предупреждение России странам Прибалтики

14:45, 20 мая 2026Мир

Фон дер Ляйен назвала неприемлемыми «угрозы» России в адрес стран Прибалтики
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми «угрозы» России в адрес стран Прибалтики. Ее заявление опубликовано в соцсети X.

«Публичные угрозы со стороны России в адрес наших прибалтийских государств совершенно неприемлемы. Пусть ни у кого не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена — это угроза всему нашему Союзу», — написала политик.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз продолжит укреплять безопасность своего восточного фланга, обеспечивая надежную коллективную оборону и боеготовность на всех уровнях.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина планирует запустить беспилотники с территории стран Прибалтики. Он также предупредил, что в случае, если эти государства позволят Киеву запускать дроны со своей территории, членство в НАТО не защитит их от ответных мер.

